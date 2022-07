FC Emmen krijgt er een Peruaan bij: Eredivisionist huurt Fernando Pacheco

Pacheco verliet Club Sporting Cristal, waar hij een groot deel van zijn jeugdopleiding genoot, in 2020 voor een avontuur bij Fluminense en Juventude in Brazilië. In januari 2022 keerde hij terug bij Club Sporting Cristal. Hij is bovendien een vaste kracht bij de nationale jeugdploegen van Peru.

Voorzitter Ronald Lubbers is dolblij met de komst van de Peruviaan: "Met Fernando huren we een uitstekende speler voor onze club. Hij heeft zich als buitenspeler al bewezen in Zuid-Amerika en we zijn ervan overtuigd dat hij dat ook bij ons in de Eredivisie kan."