Keeperstrainer Sulmann verlengt bij FC Emmen

Sulmann is blij met de contractverlenging: Ik zie bij FC Emmen veel mogelijkheden om mezelf en de jeugdopleiding verder door te ontwikkelen. Bovendien denk ik dat er met het huidige keeperspotentieel ook weer een paar interessante keepers voor de toekomst aankomen. Ik wil er graag aan meewerken om deze talenten zo te ontwikkelen dat ze net als Kjell Scherpen in het verleden en Max Wolfs, op dit moment, aan kunnen sluiten bij de eerste selectie."

"Patrick Sulmann is iemand die uitstekend past bij de club en deze regio", laat Hoofd Jeugdopleiding René Grummel weten. "Hij is een echte clubman en iemand die in mijn ogen de potentie heeft om in de toekomst een rol als keeperstrainer bij de eerste selectie van een betaald voetbalorganisatie te gaan vervullen."