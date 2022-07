Gyasi en Pabai op proef bij FC Emmen

FC Emmen is niet met twee, maar met vier proefspelers afgereisd naar Delden voor het trainingskamp in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Naast doelman Ludek Vejmola en aanvaller Lorenzo Ebecilio mogen ook Edwin Gyasi en Mark Pabai zich laten zien aan de technische staf van de Drentse club.

Gyasi (31) is een aanvaller die over het algemeen als rechterspits speelt. Hij kwam uit voor de jeugd van AZ, Telstar, De Graafschap, Jong FC Twente, Heracles, Roda JC, Aalesund, CSKA Sofia, FC Dallas. Samsunspor, Boluspor en zijn laatste club was Beitar Jerusalem (de club waar Erwin Koeman trainer was). Het broertje van Edwin, Raymond, speelde in 2015/2016 een seizoen op huurbasis in Emmen.