FC Emmen strikt Michaël Heylen voor de tweede keer

De 28-jarige Heylen speelde de afgelopen twee seizoenen voor Sparta Rotterdam, waar hij transfervrij mocht vertrekken. Daarvoor kwam hij een jaar uit voor FC Emmen. Zijn contract werd in 2020 bij FC Emmen niet verlengd vanwege de onzekerheid door de coronapandemie, meldt de club. In totaal staat de teller voor Heylen inmiddels op 63 wedstrijden in de Eredivisie.