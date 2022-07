DOS '63, de kleinste voetbalclub van Nederland, in voortbestaan bedreigd

VOETBAL - Ze hebben slechts zestien spelende leden en één elftal, maar de kleinste voetbalclub van Nederland werd dit seizoen wel kampioen. Ondanks het feest blijven de financiële zorgen bij DOS '63 overeind: want hoe zorgt de club voor voldoende inkomsten?

DOS '63 (Door Oefening Sterk, opgericht in 1963) was het afgelopen seizoen de beste. Weliswaar op het laagste niveau, de vijfde klasse reserve, maar toch. De titel kwam het elftal uit Linde ruimschoots toe; de nummer twee op de ranglijst huppelde er met liefst zeven punten minder achteraan.

Feest dus in de kantine van de zondagvereniging. "Iedereen ging kruipend naar huis", zegt voorzitter Ronald Haan over de dag in juni waarop het kampioenschap naar Linde werd gehaald. "Behalve ik, want ik drink niet."

Met acties geld bij elkaar sprokkelen

Ondanks deze vrolijke stemming zijn er zorgen over de toekomst van de vereniging, die volgend jaar een jubileum hoopt te vieren. "Er komt weinig geld binnen", zegt Haan. "Mijn streven is te overleven tot het zestigjarige bestaan volgend jaar. We zijn erover in over in gesprek met de gemeente (De Wolden, red.) en proberen met acties toch geld bij elkaar te krijgen. Binnenkort zitten we weer bij elkaar om tafel om te kijken wat we kunnen bewerkstelligen."

DOS '63 wordt dus in haar voortbestaan bedreigd, volgens de voorzitter. En natuurlijk zijn er meer problemen bij een club met slechts zestien spelende leden, al vallen die in het niet bij de financiële perikelen. Zo mogen eigenlijk niet te veel voetballers tegelijk een wedstrijd overslaan, want dan dreigt al een tekort. "Maar ze zijn er altijd", zegt Haan. "En anders proberen we het duel te verplaatsen."

Dubbele pet

Natuurlijk hebben veel leden een dubbele pet op. De voorzitter zelf is scheidsrechter, draait bardiensten en trapt ook zelf nog wel eens tegen een balletje. "En als we thuis spelen staan twee vrouwen voor ons paraat in de kantine."