Indeling amateurvoetbal zondag

VKW, Hoogeveen en Alcides zijn komend seizoen de hoogst spelende Drentse clubs in het zondagvoetbal. Ze komen uit in de nieuwe 4e Divisie A.

In de onderste regionen van het zondagvoetbal nemen we afscheid van Valther Boys. Die club heeft zich gevoegd bij HOC, waardoor de club die uitkomt in de 2e klasse K nu HOVC heet (Hunso, Oring, Valther Boys Combinatie). Verder stopte Zandpol met prestatievoetbal en stapte CEC over naar de zaterdag.