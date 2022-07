Liveblog: PEC Zwolle - FC Emmen

FC Emmen treft vanavond PEC Zwolle, de eerste professionele tegenstander in de oefencampagne richting het eredivisie-seizoen.

De Drentse club heeft tot nu toe alleen geoefend tegen amateurclubs. Dat werden doelpuntrijke duels, op het duel tegen DZOH na (0-1). In vier wedstrijden scoorden de mannen van Dick Lukkien maar liefst 35 keer.

Voor PEC Zwolle is het de derde oefenwedstrijd. Eerder deze maand werd verloren van AZ (3-1) en afgelopen woensdag ging de ploeg van trainer Dick Schreuder pijnlijk met 2-1 onderuit op bezoek bij tweede divisionist vv Katwijk.

PEC Zwolle - FC Emmen is live te volgen via onderstaand liveblog. Later vanavond lees je een uitgebreid wedstrijdverslag op onze website.