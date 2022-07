Moeizame eerste echte test voor FC Emmen: doelpuntloos in Zwolle

FC Emmen kwam de eerste serieuze oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet tot scoren. Bij PEC Zwolle, komend seizoen uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie, bleef het 0-0. Met die eindstand mocht FC Emmen het meest tevreden zijn, want de beste en meeste kansen waren voor de thuisclub die vorige week nog onderuit ging tegen de amateurs van Katwijk.