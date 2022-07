Dick Lukkien na eerste echte testcase: 'Het hield niet over'

Een pittige trainingsweek, veel nieuwe spelers én logischerwijs een elftal dat, tot gisteravond, nog nooit samen had gespeeld. Het zijn terechte, verzachtende redenen waarom het vertoonde spel van FC Emmen in de eerste echte testcase in de voorbereiding, tegen PEC Zwolle, nog flink te wensen overliet. Ook Dick Lukkien was niet onder de indruk. "De oorzaken zijn helder, maar dat wil ik niet als excuus gebruiken. Nee, het hield allemaal niet over."

Volgens de oefenmeester van de Drentse club was het spel van zijn elftal aan de bal niet comfortabel en gebeurde er aanvallend te weinig. "Zwolle is lastig te bespelen omdat ze snel één op één gaan, maar daar moeten we met onze snelheid juist van profiteren, met een passeer- of loopactie in de diepte én met spelers die de ballen achter de verdediging leggen. Dat heb ik veel te weinig gezien, waardoor ze vrijwel iedere keer hun drukmoment konden houden."

'Pabai maakte de beste indruk'

Over de proefspelers (Vejmola, Pabai en Gyasi) was Lukkien wel tevreden. "Ze hebben het okay gedaan, met Pabai die de beste indruk maakte. Maar ik wil de wedstrijd terugzien om ze in detail te kunnen beoordelen, waarna we met het scoutingsteam gaan zitten en een traject gaan bepalen."

Twee keepers, een spits en een lopende 'tien'