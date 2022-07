Proefspelers Gyasi en Pabai zien toekomst bij FC Emmen

Mark Pabai maakte een aardige indruk, terwijl Edwin Gyasi prima begon maar na een half uur teveel achter zijn tegenstander aan moest en daardoor gematigd tevreden was over zijn optreden. De twee proefspelers van FC Emmen kregen gisteren een eerste kans in het oefenduel van de Drentse club tegen PEC Zwolle, dat eindigde in 0-0.

Van Zwolle naar Italië

Voor Pabai was het een terugkeer op bekende bodem, want PEC Zwolle was de club die hij ruim een half jaar geleden verruilde voor het Italiaanse SPAL. Maar in Zuid-Europa verliep het half jaar niet naar wens voor de rechtervleugelverdediger. "Door verschillende oorzaken heb ik maar weinig gespeeld. Mijn laatste duel was in februari, dus het mag duidelijk zijn dat ik de wedstrijden gemist heb. Bij Emmen hoop ik terug te keren in de eredivisie. Hoe ik het vond gaan vanavond? Ik ben niet ontevreden, al kan het nog veel beter."

International van Ghana

Ook de andere proefspeler, vleugelaanvaller Edwin Gyasi, hoopt op een langer verblijf in Emmen. "De eredivisie trekt. Het is een mooi podium, ook met het oog op het WK. Ik ben nog steeds international van Ghana, al is het wel een tijdje geleden dat ik mijn laatste interland heb gespeeld.