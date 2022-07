Zo staan Hurry-Up en E&O ervoor in aanloop naar het nieuwe seizoen

HANDBAL - Tophandbalploegen uit de provincie Hurry-Up en E&O zitten middenin de zomerstop, maar dat betekent niet dat de clubs stilzitten.

Hurry-Up heeft in de lente drie ervaren opbouwers aangetrokken. Patrick Miedema (HSG Nordhorn-Lingen), de Deen Nicolai Schoemaker (Vendsyssel Elite) en Daniel Tako uit Hongarije (OFK SE) zijn in het nieuwe BENE-Leagueseizoen in Zwartemeer te bewonderen. Door op de slotdag van de HandbalNL League Quintus te verslaan blijft Hurry-Up op het hoogste niveau van Nederland en België actief.

Trainer/coach Joop Fiege, die net als doelman Boris Tot al heel vroeg zijn aflopende contract met een jaar verlengde, moet verder zonder Erik Blaauw (Dragons, Duitsland), Dragan Vrgoc (HB Käerjeng, Luxemburg) en Bart Mik (gestopt). Hurry-Up is erin geslaagd jeugdinternational Sander Bos te behouden. De tiener stond in de belangstelling van competitiegenoot LIONS, maar heeft voor een langer verblijf bij de oranje-zwarten gekozen.

Bijl naar Bremen

Buurman E&O heeft tijdens de laatste thuiswedstrijd van het eredivisieseizoen een vijftal spelers uitgezwaaid. Tom Grouwe, Wouter Sijpkes, Emiel Wehkamp, Geert Herm de Goeijen en Peter Woelders keren niet meer terug in Emmen. Daartegenover staat de komst van het Twentse talent Jelle Jannink.

Aankomend seizoen gaan E&O en Hurry-Up in de eredivisie en eerste divisie samenwerken. Zo sluiten talenten van Hurry-Up als Emiel Hoogland en Youri Braker aan in Emmen. Opbouwer Martijn Bijl, onderdeel van Oranje U18, kiest voor een avontuur in Duitsland bij HC Bremen en zal zo het samenwerkingsverband aan zich voorbij laten gaan. Eerder verkaste jeugdinternational Stijn Brinks naar Bevo 2.

Mart Aalderink

De groen-witten zijn nog op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De Deen Henrik Bergholt stapt over naar de damesploeg van E&O. Laatstgenoemd team uitkomend in de eerste divisie greep onlangs net naast promotie naar de eredivisie en heeft aankomend seizoen alle pijlen gericht op de gang omhoog.

Voor de positie op de bank in de eredivisie heeft E&O onder meer Mart Aalderink gepolst. Hij blijft bij Bundesliga-club SU Neckarsulm waar Aalderink de assistent-trainer is. Beet heeft E&O derhalve nog niet. Wel hebben de Emmenaren onlangs met een geïnteresseerde kandidaat uit eigen provincie om tafel gezeten.

Aankomend jaar zal de opleidingsploeg van Hurry-Up, ook onderdeel van de samenwerking met E&O, uitkomen in de eerste divisie. Als runner-up van de tweede divisie is het tweede team van de Zwartemeerders een niveau omhoog gegaan. In competitieverband zal de formatie van Martin de Hoop het gaan opnemen tegen onder meer provinciegenoot Unitas uit Rolde.

Drietal van DOS

De Hoop moet verder zonder Ronald Suelmann. Na een jaar gedubbeld te hebben in beide ploegen van Hurry-Up doet het clubicoon nu definitief een stap terug. Van DOS uit Emmer-Compascuum sluiten Robbin Kuhl en Wouter en Sander Greevink aan bij de reserves van Hurry-Up.