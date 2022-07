Oranje komt niet verder dan gelijkspel tegen Zweden

VOETBAL - De Nederlandse voetbalsters zijn het EK in Engeland begonnen met een gelijkspel tegen Zweden. In Sheffield werd het 1-1.

De Oranjeleeuwinnen kregen vrij snel een tegenslag te verduren toen keepster Sari van Veenendaal er hard in vloog op haar eigen verdedigers. Drie spelers van Nederland inclusief de keepster zelf bleven liggen. De twee verdedigers konden uiteindelijk verder, maar Van Veenendaal moest vervangen worden vanwege een blessure aan haar schouder.

Zweden op voorsprong

Zweden kwam als eerst tot scoren. In de 35e minuut was het raak. Een aanval over rechts werd afgerond door Jonna Andersson die vrij mocht binnenschuiven. Tot de rust werd er verder niet gescoord en dus kon Zweden na zeven minuten blessuretijd met een voorsprong aan de thee.

Miedema sterk, Jill Roord scoort

In de tweede helft begon Nederland beter. Dat betaalde zich vrij snel uit, want in de 52e minuut kwam Oranje op gelijke hoogte. Daar hadden de Oranjeleeuwinnen wel een beetje geluk bij nodig. Eerst was er nog een knappe actie van Vivianne Miedema waarbij ze zichzelf. Met een gelukje kreeg ze de bal vervolgens terug. Haar pass kwam vervolgens via een Zweeds been bij Jill Roord terecht die zich niet bedacht en de bal in de hoek schoof.