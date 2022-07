Smeenge en Ruijter finishen als tweede in mountainbikewedstrijd door de Alpen

MOUNTAINBIKE - Tim Smeenge uit Zeegse en Teus Ruijter zijn als tweede geëindigd in de Bike Transalp. Dat is een mountainbikerace van zeven etappes door de Alpen.

Smeenge en Ruijter sloten de Transalp af met een overwinning in de zevende en laatste etappe. Die rit ging van Lavarone naar Riva, bij het Gardameer in Italië. Voorafgaand aan die etappe stond het duo nog derde in het klassement. Door de overwinning klommen ze naar de tweede plek, achter winnaars Herrera en Mejia.

'Mooie etappezege'

"In de lange vijfde en zesde etappe van Kaltern naar San Martino di Castrazo over 94 kilometer en vervolgens naar Lavarone over 116 kilometer eindigden we twee keer als derde en verloren de tweede plaats in het klassement aan het duo Handl-Wohlgemuth", zegt de 27-jarige Drent.

Zijn teamgenoot Ruijter vult aan: "Vandaag was er een lastige afdaling met veel grote, losse stenen in de etappe opgenomen. We hadden onze bandendruk daarom iets hoger gezet. Een goede zet, want we kwamen overal zonder problemen naar beneden waar de concurrentie met pech kreeg af te rekenen. Alles heel houden hoort ook bij de sport en het levert ons een mooie etappezege op in de slotrit."

Duo's