Lieke van der Aa pakt Europese titel BMX

BMX - Lieke van der Aa is Europees Kampioen BMX bij de meisjes tot 13 jaar. In het Belgische Dessel troefde ze in de finale Iris Smit uit Veenoord en de Britse Laurie Anne Carruthers af.

Nederlands kampioen Van der Aa toonde zich in al haar races op het veelbesproken circuit de sterkste. In haar drie manches en in de kwart en halve finale kwam ze als eerst over de finish. Iris Smit lukte dat ook, maar moest in de finale dus haar meerdere erkennen in haar provinciegenoot.

Dessel

De beste BMX'ers van Nederland in oudere leeftijdscategorieën sloegen het toernooi in België over. Bondscoach Martijn Jaspers ontdekte tijdens een training dat de baan niet veilig is. De Nederlandse wielerbond KNWU heeft vervolgens besloten geen BMX'ers van 15 jaar en ouder naar het EK te sturen.

"Wij hebben onze verzekeringsmaatschappij gevraagd in hoeverre wij aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden voor ongevallen tijdens een wedstrijd op een baan in het buitenland", zei Henk van Beusekom van de KNWU daarover. "Zij gaven ons te kennen dat wij aansprakelijk gesteld kunnen worden als wij sporters inschrijven voor een evenement waarover wij zelf twijfels hebben bij het veilig kunnen verrijden van de wedstrijd. Dit alles bij elkaar heeft ons doen besluiten om alle renners van 15 jaar en ouder van de deelnemerslijst te halen. Rijders jonger dan 15 jaar zijn wel verzekerd omdat ze lagere snelheden halen."

