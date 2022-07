Olympisch kampioene Ilse Paulis stopt met roeien

Paulis (28) won op de Olympische Spelen van Rio samen met Maaike Head een gouden plak in de lichtgewicht dubbeltwee. Vier jaar later in Tokio voegde ze met Marieke Keijser een bronzen plak aan haar palmares toe. Keijser, die net als Paulis na de Spelen een pauze nam, nam in april al afscheid van de topsport.

Paulis moest haar studie, door het uitstel van de Spelen vanwege corona, een jaar extra stilleggen. "Ik wilde die vertraging graag in één keer inhalen en afronden", licht ze via roeibond KNRB toe. Ondertussen kwam ze tot de conclusie dat roeien op het hoogste niveau niet meer mogelijk is. "Ik ga het missen, maar ik weet dat het de juiste keuze is. Ik kijk er nu naar uit om al mijn energie en enthousiasme in mijn medische carrière te stoppen."