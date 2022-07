Hurry-Up gaat zich weer in de EHF European Cup laten zien

HANDBAL - Hurry-Up uit Zwartemeer komt ook in het seizoen 2022/2023 uit in Europa. De oranje-zwarten zijn voor de achtste keer toegelaten tot de EHF European Cup.

Hurry-Up begint in de eerste ronde van het derde bekertoernooi van het continent. In de tweede ronde treden ook competitiegenoten Volendam, LIONS en de Belgische kampioen Visé toe tot de EHF European Cup.

Ondanks vijfde plaats

Zeven keer eerder kwam de formatie van Joop Fiege, dat in Drenth Groep een nieuwe hoofdsponsor heeft gevonden, uit in het Europese bekertoernooi. In 2017 werd de halve finale gehaald. Vorig seizoen strandde Hurry-Up tegen het Turkse Beycoz al in de eerste ronde.

Hurry-Up is ondanks de vijfde plaats in de HandbalNL League in aanmerking gekomen voor een Europees ticket. Nederlands kampioen Aalsmeer en Bevo hebben afgezien van deelname aan de EHF European Cup waardoor het startbewijs is doorgeschoven naar de Zwartemeerders.

10 en 11 september

De eerste ronde van de EHF European Cup staat in het weekend van 10 en 11 september gepland. De loting is volgende week dinsdag en Hurry-Up zit in pot 2. De ploeg van Fiege kan onder meer het Litouwse HC Dragunas Klaipeda loten dan gecoacht wordt door oud-speler van Hurry-Up Gintaras Cibulskis.