Max Houkes uit Sleen wint van top 100-speler in Dutch Open

Max Houkes, geboren in Emmen en woonachtig in Sleen, heeft in de tweede ronde van de Dutch Open van een speler in de top 100 van de wereldranglijst gewonnen. Zelf is hij de 783ste van de wereld.

De 22-jarige Houkes won in twee sets van de Spanjaard Carlos Taberner, de nummer 94 van de wereld. Beide sets gingen in 6-3 naar de tennisser uit Sleen.

Houkes doet met een wildcard mee aan de Dutch Open, die in Amersfoort plaatsvindt. In de eerste ronde versloeg hij Timofey Skatov (nummer 227 van de wereld). In de kwartfinale wacht de Rus Ivan Gakhov, die staat op de 350ste plaats van de wereld.