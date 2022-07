'Messi van de Meerdijk' kiest voor terugkeer naar Emmen

VOETBAL - Anco Jansen gaat definitief weer in Emmen spelen. De aanvallende middenvelder zal in het nieuwe seizoen uitkomen voor DZOH. Die club promoveerde vorige maand naar de eerste klasse in het zaterdagamateurvoetbal.

De 33-jarige Jansen sloot onlangs zijn profloopbaan af, na een avontuur bij PSM Makassar in Indonesië. Daarvoor kwam hij onder meer uit voor Zwolle, Cambuur, Veendam, De Graafschap, FC Emmen en NAC. In totaal speelde hij 350 officiële duels als profvoetballer.

"Jansen is fit, gretig en wil niet afbouwen, maar wel doen wat hij nog steeds heel leuk vindt en dat is voetballen", zegt Ginus Gangelhof, bestuurslid voetbalzaken van DZOH. "Wij hebben een jonge talentvolle selectie en konden nog wel wat ervaring gebruiken. Dit hebben we gevonden in de persoon en voetballer Anco Jansen."