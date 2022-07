Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen van start in Gouden Pijl

WIELRENNEN - Met Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen heeft de organisatie van de Gouden Pijl in Emmen twee topsprinters gestrikt. Eerder werden al Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn en klassiekerspecialist Niki Terpstra vastgelegd.

Met Jakobsen en Groenewegen heeft het Drentse profcriterium op zondag 31 juni bovendien twee Nederlandse ritwinnaars van de Tour de France aan het vertrek. Jakobsen, die rijdt voor Quick-Step Alpha Vinyl, schreef aan het begin van deze maand de tweede etappe op zijn naam. De debutant in de Tour versloeg in de massasprint de Belg Wout van Aert en de Deen Mads Pedersen. Een dag later won Groenewegen de derde etappe. De sprinter van BikeExchange - Jayco, hield Van Aert en diens landgenoot Jasper Philipsen achter zich.