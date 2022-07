Vivianne Miedema krijgt ondanks corona-isolatie toch verjaardagsfeest

VOETBAL - Vivianne Miedema is door haar collega-internationals in het zonnetje gezet. De spits uit Hoogeveen viert vandaag haar verjaardag en kan door een positieve coronatest eigenlijk geen bezoek ontvangen. Maar daar hadden haar ploeggenoten wel een oplossing voor.

Miedema, vandaag 26 jaar geworden, testte dinsdag positief op corona. Ze ging daarna in isolatie en ontbrak om die reden een dag later in de door de Nederland gewonnen groepswedstrijd tegen Portugal.