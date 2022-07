FC Emmen niet verder met Edwin Gyasi

VOETBAL - FC Emmen gaat niet verder met proefspeler Edwin Gyasi zit erop. Hij heeft tijdens de wedstrijd tegen PEC Zwolle een blessure opgelopen en kan daardoor het wedstrijdritme dat in deze fase van de voorbereiding nodig is niet meer opbouwen.

Gyasi (31) is een aanvaller die over het algemeen als rechterspits speelt. Hij kwam uit voor de jeugd van AZ, Telstar, De Graafschap, Jong FC Twente, Heracles, Roda JC, Aalesund, CSKA Sofia, FC Dallas. Samsunspor, Boluspor en zijn laatste club was Beitar Jerusalem (de club waar Erwin Koeman trainer was). Het broertje van Edwin, Raymond, speelde in 2015/2016 een seizoen op huurbasis in Emmen.