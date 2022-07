Britt Weerman verbetert Nederlands record hoogspringen

ATLETIEK - Britt Weerman uit Assen heeft het Nederlands record hoogspringen verbeterd. De 19-jarige atlete ging bij een wedstrijd in het Belgische Ninove over 1,95 meter.

Dat was 1 centimeter hoger dan het oude record (1,94) van Nadine Broersen uit 2014. Weerman heeft zich met haar prestatie gekwalificeerd voor de EK atletiek in augustus in München.