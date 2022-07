Nick Smidt door naar halve finales 400 horden op WK

ATLETIEK - Nick Smidt heeft zich op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene met succes door de series van de 400 meter horden gewerkt. De Assenaar werd vierde in zijn heat in 49,80 en drong rechtstreeks door naar de halve finales.

De Braziliaan Alison Dos Santos won de race in 49,41. Ook de Nederlander Ramsey Angela verzekerde zich van een plek in de halve finales. Hij liep in zijn serie naar de tweede plaats in 49,62. Angela gaf wel een seconde toe op de winnaar. De Amerikaan Khallifah Rosser klokte 48,62.