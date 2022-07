FC Emmen verliest nipt van effectiever FC Groningen

VOETBAL - FC Emmen heeft de zesde oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen verloren. Op sportpark Boerbos in Rolde was FC Groningen effectiever dan de Emmenaren en won met 2-1.

FC Emmen begon met de nieuwe doelman, Eric Oelschlägel, in de basis. Aanvoerder Jeroen Veldmate, Lorenzo Burnet en Oussama El Azzouzi ontbraken vanwege blessures. Keziah Veendorp was er niet bij vanwege medische redenen. De achterhoede werd gevormd door Jeff Hardeveld, Michaël Heylen, Julius Dirksen en Arnaud Luzayadio. Het middenveld bestond uit Maikel Kieftenbeld, Lucas Bernadou en Rui Mendes. Lorenzo Ebecilio, Ole Romeny en Jasin-Amin Assehnoun begonnen voorin aan het duel.

Meer balbezit FC Emmen

FC Emmen begon wat sterker aan de wedstrijd. De ploeg van trainer Dick Lukkien had meer balbezit, zonder dat het kansen opleverde. FC Groningen had de oefenwedstrijd van zaterdag tegen VFL Osnabrück overduidelijk nog in de benen. De 'Trots van het Noorden' won de wedstrijd van de Duitsers met 2-1.

De eerste grote kans in de wedstrijd was voor de Drentse club. Na ruim twintig minten werd een volley van Romeny tot corner verwerkt door voormalig FC Emmen-doelman Michael Verrips. Amper een minuut later opende FC Groningen de score. Patrick Joosten liet Oelschlägel kansloos, maar aan het doelpunt hing een buitenspelluchtje. Zonder VAR werd de treffer echter goedgekeurd en keek FC Emmen tegen een 0-1 achterstand aan.

Een kwartier voor rust leek een voorzet van Mendes te hard, maar Hardeveld nam het doel van Groningen vanaf de rand van de zestien onder vuur. Zijn schot kon maar ternauwernood voor de lijn gekeerd worden.

FC Groningen effectiever

FC Groningen begon de tweede helft met een compleet nieuw elftal, terwijl FC Emmen twee keer had gewisseld. Ben Scholte en Teun Bijleveld kwamen in de ploeg voor Heylen en Ebecilio. Hardeveld nam de positie van Heylen in het centrum over, terwijl Bijleveld als linksback kwam te spelen.

Direct na rust nam Assehnoun het doel van FC Groningen onder vuur, maar invaller doelman Jan de Boer keerde het schot van de Fin. Aan de andere kant moest Oelschlägel redding brengen op een schot van Ngonge. FC Emmen kreeg zeven minuten na rust een lesje in effectiviteit. Een hoekschop werd slecht verwerkt, waarna Mike te Wierik de 0-2 binnenschoot.

Rui Mendes doet wat terug

Drie minuten later deed FC Emmen wat terug. Rui Mendes bleef koelbloedig oog in oog met De Boer en schoof de bal langs de doelman in het net. Na de 1-2 wisselde Lukkien viermaal. Kieftenbeld, Bernadou, Romeny en Luzayadio werden vervangen door Mark Pabai, Gonzalo Sanchez, Azzeddine Toufiqui en Jari Vlak. Later werden Mendes en Assehnoun vervangen door Remi van Ekeris en Giovarny Sluiter.