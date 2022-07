Liveblog FC Emmen verliest met 2-1 van FC Groningen [afgesloten]

VOETBAL - FC Emmen speelde vanmiddag op sportpark Boerbos in Rolde de zesde oefenwedstrijd van de voorbereiding. Na vier overwinningen tegen amateurclubs uit de regio en het gelijkspel tegen PEC Zwolle, bracht FC Groningen de Drentse club de eerste nederlaag in de voorbereiding toe: 2-1.

Hieronder lees je een liveblog van FC Groningen - FC Emmen terug. Later vandaag uiteraard meer over deze wedstrijd op de website en in de app van RTV Drenthe.