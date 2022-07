Liveblog FC Groningen - FC Emmen: Groningen op voorsprong via Joosten

Wederom een testcase dus voor de manschappen van trainer Dick Lukkien, die deze week Edwin Gyasi van het trainingsveld zagen verdwijnen. Door een blessure kan de vleugelspits zich in de proefperiode niet meer bewijzen en dus nam de Drentse club afscheid van hem. Daarentegen verwelkomde de selectie een Duitse doelman in de persoon van Eric Oelschlägel.

De trainer van FC Groningen, Frank Wormuth, is overduidelijk nog op zoek naar de juiste formatie. Zo krijgen verschillende spelers op diverse plekken een kans en staat de smaakmaker van afgelopen seizoen, Tomas Suslov, inmiddels linksback. Wormuth vindt de Slowaak te inefficiënt in de voorste linie, maar ziet in hem dus wel een linkervleugelverdediger.

FC Groningen - FC Emmen is via onderstaand liveblog van minuut tot minuut te volgen. Later vandaag uiteraard meer over deze wedstrijd op de website en in de app van RTV Drenthe.