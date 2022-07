Eric Oelschlägel is tevreden over zijn debuut voor FC Emmen ondanks nederlaag

VOETBAL - Eric Oelschlägel maakte vanmiddag, in de wedstrijd tegen FC Groningen, zijn debuut voor FC Emmen. De doelman verloor met 1-2 van de Groningers, maar keek ondanks de nederlaag met een tevreden gevoel terug op de wedstrijd. "Mijn doel is om FC Emmen in de eredivisie te houden", liet de keeper na afloop optekenen.

Oelschlägel had tijdens de wedstrijd niet heel veel te doen. Aan beide treffers van Groningen had de Duitser geen schuld en in de tweede helft redde de doelman een keer op een schot van Ngonge. "We stonden als verdediging best goed en ik heb niet zo heel veel te doen gehad", reageert de doelman. "We moeten nog wel werken aan de communicatie, maar dat is logisch, ik ben hier nog maar net."

Over zijn komst naar FC Emmen is Oelschlägel helder. "Ik heb goede gesprekken met FC Emmen gevoerd en heb daar een goed gevoel aan over gehouden. Het is voor mijn ontwikkeling van belang dat ik wekelijks op een hoog niveau speel en dat hoop ik bij Emmen te doen." Oelschlägel omschrijft zichzelf als een keeper die veel communiceert met zijn verdediging, de organisatie in het oog te houden. "Ik hoop dat het team op mij kan vertrouwen. Ik ben 100 procent fit en we moeten nu de goede afstemming vinden, maar dat moet lukken voor de eerste wedstrijd."