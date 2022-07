Van Klinken overtuigend door naar finale discuswerpen op WK Atletiek

ATLETIEK - Bij de WK Atletiek heeft Jorinde van Klinken uit Assen zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen. De 22-jarige atlete kwam in de kwalificaties tot een afstand van 65,66 meter. Ze ging in het Amerikaanse Eugene als nummer twee door in de kwalificatie.

Van Klinken heeft in de VS een reputatie opgebouwd in het discuswerpen als studente aan de universiteit van Arizona. Ze won de afgelopen twee jaar de prestigieuze Amerikaanse studentenkampioenschappen. Vorig jaar sierde de geboren Assense lange tijd de eerste plaats op de wereldranglijst met een worp van 70,22 meter. Ze was de vierde vrouw in deze eeuw die de grens van 70 meter passeerde.

In de kwalificatie van vannacht wierp alleen olympisch kampioene Valarie Allman uit de VS verder: 68,36 meter. Van Klinken durfde dan ook hardop te zeggen dat ze in de finale voor een medaille gaat. "Waarom niet? Ik denk dat ik tot een van de medaillekandidaten behoor, dus dan is het een mooi doel", zei ze tegen het ANP.