Luxemburgse tegenstander voor Hurry-Up: 'Is de penningmeester ook blij mee'

HANDBAL - Hurry-Up moet voor een plaats in de tweede ronde van de EHF European Cup langs HC Berchem uit Luxemburg. Begin september komen beide teams elkaar tegen.

HC Berchem is de nummer drie van Luxemburg. In 2011 werd de club voor het laatst landskampioen. Hurry-Up moest het afgelopen seizoen doen met een vijfde plaats, maar doordat Aalsmeer en Bevo hebben afgezien van een Europees ticket zijn de Zwartemeerders er mee aan de haal gegaan.

Oude bekende

In 2015 namen Hurry-Up en HC Berchem het al twee keer tegen elkaar op. In de tweede ronde van de EHF European Cup gingen de oranje-zwarten op doelsaldo ten onder. Na 32-30 in Emmen werd het in Luxemburg 29-27 voor HC Berchem. In de ronde die volgde werd HC Berchem door het Noorse FyllingenBergen uitgeschakeld.

"Dit had slechter gekund. Als je tegen een team uit IJsland loot weet je dat je tegen een heel sterke ploeg gaat spelen", is de eerste reactie van trainer/coach Joop Fiege. "Al is het een ploeg met veel routine. Vijf jaar geleden hebben we het onnodig uit handen gegeven tegen deze tegenstander. Laat dat een waarschuwing zijn."

Penningmeester blij mee

Fiege besluit: "Sportief gezien, maar ook financieel kunnen we spreken van een aardige loting. Je wilt door, maar ook niet al te veel extra kosten maken. Dit kunnen we met de bus doen. Daar is de penningmeester ook blij mee."