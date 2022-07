Liveblog: FC Emmen verprutst het tegen De Graafschap [afgesloten]

In de oefenwedstrijd van afgelopen zondag tegen FC Groningen (2-1 verlies) zag FC Emmen-trainer Dick Lukkien voldoende aanknopingspunten richting het nieuwe seizoen. "Ondanks dat een punt verdiend zou zijn geweest, hebben we natuurlijk verloren, dus daar is werk aan de winkel", sprak de trainer na afloop.

De smalle selectie van de Drentse club speelt daarin ongetwijfeld parten. Zo is aankoop Fernando Pacheco nog niet inzetbaar vanwege werkvergunningsperikelen en ook Miguel Araujo is nog niet terug uit Peru. Tel daarbij op dat spelers als Jeroen Veldmate, Oussama El Azzouzi, Keziah Veendorp en Lorenzo Burnet geblesseerd zijn en inkomende transfers momenteel nog uitblijven, en de krappe selectie is verklaard.

Met spelers die kleine pijntjes hebben wordt in de voorbereiding simpelweg geen risico genomen. "We hebben kleine groep en zijn alle jongens keihard nodig. We mogen ze dus niet over de kling jagen", vertelde Lukkien. Dat er nog spelers bij gaan komen in Emmen staat volgens de trainer buiten kijf: "We zijn druk bezig, maar een broedende kip moet je niet storen." Wanneer en hoeveel eieren er uiteindelijk uitkomen, is vooralsnog de vraag.