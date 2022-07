FC Emmen geeft het in slotfase helemaal weg tegen De Graafschap

FC Emmen heeft vanavond in Varsseveld met 3-2 verloren van De Graafschap. Zeven minuten voor tijd stond het nog 0-2 voor de Drentse club, maar door een heus slotoffensief van De Graafschap kwam de thuisploeg nog tot drie doelpunten. De Drentse goals kwamen op naam van Jari Vlak en Ben Scholte.

Op het veld van de plaatselijke voetbalvereniging SC Varsseveld opende FC Emmen ondanks de hitte sterk. Binnen een kwartier vielen er drie goede mogelijkheden te noteren. Zo schoot Ole Romeny van dichtbij wild over, tikte diezelfde Romeny even later in buitenspelpositie binnen en legde de bedrijvige aanvaller een bal panklaar neer voor Lorenzo Ebecilio. Laatstgenoemde schoot die bal vervolgens ruim naast.

Niks aan het handje

Even later moest Romeny de score openen, maar oog in oog met De Graafschap-doelman Hidde Jurjus faalde de vleugelaanvaller. Vlak was de enige naam die voor rust op het wedstrijdformulier geschreven werd door scheidsrechter Alex Bos. Na een aanval die door gelegenheidslinksback Teun Bijleveld schitterend werd ingeleid, kreeg de aanvoerder van FC Emmen een schietkans. Hij schoot vervolgens feilloos binnen.

Uit een korte corner in de tweede helft draaide invaller Remi van Ekeris zich goed vrij. Zijn harde voorzet werd vervolgens goed binnen gekopt door een andere invaller: Ben Scholte. Met nog een half uur op de klok was er nog niks aan het Drentse handje.

Door de hoeven

Door de wisselingen aan beide kanten werd het spel van FC Emmen er gedurende de tweede helft niet beter op. De ploeg van trainer Dick Lukkien kwam twintig minuten voor tijd echt onder druk te staan. Bijleveld moest een bal van de lijn halen en ook Roland Baas en Denzel Gravenberch namen meermaals het Drentse doel onder vuur.