ACV zonder te spelen stap dichter bij hoofdtoernooi KNVB-beker

Dat betekent dat ACV nog maar een wedstrijd verwijderd is van het bekertoernooi. Als dat wordt bereikt dan kan de derde divisionist een profclub loten. Vorig jaar slaagde ACV al in deze opzet, toen MVV uit Maastricht in de eerste ronde van de beker op bezoek kwam in Assen. ACV verloor dat duel met 3-0.