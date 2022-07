Lukkien verwondert zich negentig minuten lang in Varsseveld

Zeventig minuten lang speelde FC Emmen gisteravond De Graafschap van het kastje naar de muur, maar aan het einde van het oefenduel in de Varsseveldse hitte stond er 3-2 op het scorebord. 3-2 voor De Graafschap welteverstaan.

FC Emmen-trainer Dick Lukkien had genoten van zijn ploeg in de eerste zeventig minuten, maar in diezelfde mate had hij zich in de slotfase verwonderd over zijn spelers. "Want dat leek helemaal nergens op", stelt hij.

Scherpte ontbrak

Volgens de jonge Julius Dirksen, die een prima eerste helft speelde als centrumverdediger, verdween de scherpte uit het elftal. Lukkien was vooral hard voor de invallers. "Ik verwacht gewoon meer van hen. Er bleven genoeg spelers op het veld die Keuken Kampioen Divisie-niveau in de benen hebben. Dat is teleurstellend."

Lukkien kon in de Achterhoek nog steeds niet beschikken over Miguel Araujo en Fernando Pacheco, die nog altijd wachten op groen licht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). "Volgens het protocol kan het uiterlijk tot donderdag duren voordat er een werkvergunning is voor beide spelers, maar zelfs die zekerheid hebben we niet." De IND schijnt hinder te ondervinden van de oorlog die Rusland voert in Oekraïne.

Niet iedereen fit