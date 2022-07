Andringa verliest met Oranje-volleyballers kwartfinale Nations League van Italië

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleyballers, met Robbert Andringa uit Assen in de gelederen, zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van de Nations League. Hoewel Oranje in Bologna de eerste set nog wist te winnen van Italië, moest de ploeg van bondscoach Roberto Piazza alsnog in vier sets buigen voor de Europees kampioen: 21-25 25-22 25-13 25-22.

Het was voor het eerst sinds 2002 dat de Nederlandse mannen de finaleronde haalden op het hoogste niveau, dat eerst de World League heette en nu de Nations League. Oranje had zich als de nummer 8 uit de groepsfase van de Nations League geplaatst voor de kwartfinales. Italië was na tien zeges en twee nederlagen de lijstaanvoerder. In de groepsfase had Italië Nederland ook al verslagen, toen met 3-0.

Winst eerste set

Bondscoach Piazza begon tegen Italië met Wessel Keemink, Nimir Abdelaziz, Thijs ter Horst, Bennie Tuinstra, Fabian Plak en Twan Wiltenburg en Andringa (libero). Nederland speelde goed mee en profiteerde aan het einde van de eerste set van enkele fouten van de Italianen en van een 'challenge' die in het voordeel van Nederland uitviel. Oranje pakte de eerste set met 25-21.

Italië nam in de tweede set afstand van Nederland dat te veel fouten maakte. De ploeg van Piazza kwam nog terug tot 21-20, maar leverde de set toch in met 25-22. In de derde set overklasten de Italiaanse volleyballers Oranje en wonnen ze met 25-13.

Niet doordrukken