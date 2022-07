Geen WK-medaille voor Van Klinken bij het discuswerpen

ATLETIEK - Jorinde van Klinken uit Assen heeft op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene niet kunnen stunten met een medaille bij het discuswerpen. Ze werd vierde met een afstand van 64,97 meter.

De Chinese Bin Feng won het goud met 69,12. Zilver was voor de Kroatische Sandra Perkovic met 68,45 en de bronzen medaille ging naar de Amerikaanse favoriete Valarie Allman met 68,30.

De vierde plaats van Van Klinken is de beste prestatie ooit van een Nederlandse atlete bij het discuswerpen op een WK. De in de Verenigde Staten woonachtige atlete deed op het WK ook mee aan het kogelstoten, in die discipline liep ze de finale mis.