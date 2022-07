Helse buikpijn voor Van Klinken tijdens WK-finale discuswerpen

ATLETIEK - Helse pijnen in haar buik speelden Jorinde van Klinken uit Assen parten bij haar WK-finale afgelopen nacht in het Amerikaanse Eugene. Tijdens haar debuut op de wereldkampioenschappen atletiek belandde zet net naast het podium. Met een afstand van 64,97 meter werd de Drentse vierde.

Over de afstand die ze wierp is Van Klinken niet helemaal tevreden. Maar over haar vierde plek klaagt ze niet. "Met 22 jaar nummer vier van de wereld worden, dat is echt bizar", vertelt de atleet bij NOS

Voor de Assense was het heftig om tot de beste prestatie uit haar carrière te komen terwijl je helse pijnen hebt: "Het lijkt alsof je organen uit je lijf worden getrokken." Dit was niet wat ze zich had voorgesteld van haar optreden tijdens de WK-finale.

Reeks van tegenslagen

De afgelopen weken kreeg Jorinde van Klinken verschillende tegenslagen te verwerken. "Er ging zelfs zó veel mis, dat het verloop van deze finale me eigenlijk niets uitmaakte", zo vertelt de atlete. Zo kreeg ze te horen dat ze haar plek op de Arizona State University moet opgeven. Ze wil in de Verenigde Staten blijven, maar liep het risico als illegale vreemdeling te worden aangemerkt. Na het afronden van haar studie dreigde ze er door bureaucratische beslommeringen niet op tijd in te slagen haar studentenvisum te verlengen. Uiteindelijk kwam alles op de laatste dag in orde.