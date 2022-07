Araujo en Güçlü onderweg naar FC Emmen, Pacheco 'hopelijk volgende week'

VOETBAL - Het heeft even geduurd, maar eindelijk sluit Miguel Araujo aan bij de selectie van FC Emmen in voorbereiding op de start van de competitie op 6 augustus. De Peruaanse verdediger moest na zijn contractverlenging meer dan twee weken wachten op zijn werkvergunning. Die is inmiddels verleend en dus stapte de international gisteravond op het vliegtuig naar Schiphol.

Als de reis volgens schema verloopt, landt Araujo vanmiddag rond 15.00 uur in Amsterdam. Wanneer hij exact aansluit bij de selectie is nog onduidelijk. Het oefenduel tegen Werder Bremen van morgen komt in ieder geval nog te vroeg.

Metehan Güçlü

Araujo is niet de enige speler die onderweg is naar Emmen. Ook Metehan Güçlü staat op het punt om terug te keren op De Oude Meerdijk. De spits, die het laatste half jaar al werd gehuurd van Stade Rennes, is dicht bij een akkoord met de Drentse club.

Of het gaat om een nieuwe huurperiode of dat Emmen de voormalig jeugdspeler van Paris Saint-Germain definitief overneemt is niet bekend.

Fernando Pacheco

Wanneer Fernando Pacheco voet op Nederlandse bodem zet, is nog niet duidelijk. De Peruaanse aanvaller zit in ieder geval niet in het vliegtuig van Araujo.

"De behandeling van een speler die voor het eerst vanuit een niet EU-land naar Europa komt duurt langer dan bij een speler die zijn contract heeft verlengd", laat FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers weten. "We verwachten dat hij volgende week aansluit bij de groep, al hebben we geen zekerheid. We hebben in ieder geval wel goede hoop dat hij snel deze kant op komt."

Michael de Leeuw en Richairo Zivkovic

FC Emmen ziet in Michael de Leeuw en Richairo Zivkovic ook twee interessante aanvallende opties, maar beide spelers liggen op dit moment vast bij respectievelijk FC Groningen en Rode Ster Belgrado. Groningen liet al weten dat De Leeuw niet gratis de deur uit mag.