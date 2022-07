FC Emmen neemt Güçlü definitief over van Stade Rennes

Door blessures kwam de 23-jarige linkspoot nog niet toe aan veel speelminuten bij de ploeg van trainer Dick Lukkien. Güçlü viel negen keer in, waar hij tweemaal wist te scoren. Hij heeft het tijdens zijn verblijf in Emmen 'uitstekend' naar zijn zin gehad. "Het is een leuke spelersgroep, de sfeer in het stadion is geweldig en nu gaan we ook nog naar het hoogste niveau van Nederland. Kortom, genoeg redenen om bij deze mooie club te blijven."