'Goede hoop' op meespelen Miedema in kwartfinale EK

Bondscoach Mark Parsons van de Nederlandse Oranjevrouwen heeft goede hoop dat hij morgen in de kwartfinale van het EK tegen Frankrijk kan beschikken over Vivianne Miedema. Dat zei de Engelsman aan het begin van de afsluitende training.

Miedema liep tijdens het EK het coronavirus op en miste daardoor de laatste twee groepswedstrijden, tegen Portugal (3-2) en Zwitserland (4-1). De spits uit Hoogeveen sloot woensdag weer aan bij de selectie. "Ik zei eerder dat het ervan af zou hangen hoe ze de drie trainingen door zou komen. Daarvan hebben we er nu twee gehad", aldus Parsons. "Maar dingen gaan goed, er is een kans dat ze kan spelen."

Oranje verloor in februari tijdens het Tournoi de France met 3-1 van Frankrijk, dat op het EK tot dusverre ook een betere indruk maakt dan Nederland. "Maar we zijn gegroeid, zowel op het veld als ernaast. En ik denk niet dat landen graag tegen ons spelen, want we hebben kwaliteiten. Dat hebben we hier in delen van wedstrijden laten zien."