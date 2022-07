Nick Smidt ziet kansen voor estafetteploeg op WK: 'We rennen om te winnen'

Het WK Atletiek is niet het eerste grote toernooi waar Smidt aan deelneemt. Vorig jaar ging hij naar de Olympische Spelen in Tokio. Sporters moesten toen - vanwege het coronavirus - zoveel mogelijk op hun kamer blijven, en konden niet het Olympisch park op om naar collega-sporters te kijken. Dat is nu anders. "Het is veel opener, en kunnen gaan en staan waar we willen. Elke dag gaan we naar de races, als we dat willen. Vanavond is bijvoorbeeld de finale op de 400 meter horden bij de vrouwen, met Femke Bol (Nederlandse kanshebber op medaille, red.). Daar ga ik voor kijken."