Gouden Pijl strikt Mathieu van der Poel

Van der Poel is voor de organisatie de kers op de taart. In drie disciplines blinkt hij namelijk uit. Zo is Van der Poel meervoudig kampioen veldrijden, werd hij Europees Kampioen op de mountainbike en gooit hij hoge ogen bij het wielrennen. Van der Poel won ritten in de Giro d'Italia en de Tour de France. Verder won hij ook de prestigieuze Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar moest Van der Poel afstappen in de Tour de France.