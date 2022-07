Tennisser Max Houkes in Innsbruck naar eerste ITF-finale

TENNIS - Max Houkes uit Sleen staat voor het eerst in de finale van een proftoernooi. Hij bereikte de eindstrijd van het ITF-evenement in het Oostenrijkse Innsbruck.

Houkes won vandaag in de halve finale van de Italiaan Matteo Donati. Nadat hij de openingsset had verloren (3-6), sleepte de Drent met overtuigende cijfers de tweede set in de wacht (6-1). In de derde set gaf Donati op bij een 1-0 voorsprong voor Houkes.