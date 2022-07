FC Emmen komt niet tot scoren tegen Werder Bremen

VOETBAL - FC Emmen heeft het oefenduel tegen Werder Bremen gelijk gespeeld. In Bremen kwam de ploeg van trainer Dick Lukkien verdedigend nauwelijks in de problemen en kreeg in de slotfase nog een paar goede kansen om de wedstrijd te winnen.

Net als tegen PEC Zwolle, FC Groningen en in mindere mate De Graafschap miste Emmen op Duitse bodem een echte spits, die vooral als aanspeelpunt (en uiteraard ook als afmaker) zou kunnen fungeren. Dat bleek ook na rust toen de Drentse club minder en minder voor het doel van Zetterer verscheen, al had Mendes na vijf minuten - na een pass van de prima spelende Heylen - wel voor de 0-1 kunnen zorgen. De inzet van de Portugees was echter te slap.

Daarna was het vooral Werder dat de klok sloeg, al bleef Emmen met af en toe wat kunst- en vliegwerk op de been. Zo voorkwam Heylen tot twee keer toe dat Werder (via Woltemade en Oliver Burke) een vrije schietkans kreeg. Burke, die deze zomer overkwam van Sheffield United, kreeg tien minuten voor tijd dé kans om de thuisclub op voorsprong te schieten maar oog in oog met Oelschlägel schoot de Schotse centrumspits huizenhoog over. In de absolute slotfase had Emmen toch nog zomaar met de zege aan de haal kunnen gaan, maar Assehnoun en Mendes (twee keer) wisten Zetterer niet te verrassen.