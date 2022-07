Van der Duin sprint naar zesde plek op Champs-Élysées en pakt witte trui

WIELRENNEN - Maike van der Duin uit Assen is in de eerste etappe van de Tour de France Femmes naar de zesde plaats gesprint. Op de Champs-Élysées in Parijs won landgenoot Lorena Wiebes, voor Marianne Vos. Van der Duin pakte met de zesde plaats de witte trui, als leidster in het jongerenklassement.