Michaël Heylen: 'Met een ruige look terug bij een warme club'

Ondanks aanbiedingen uit zijn geboorteland en ondanks de aanwezigheid van publiekslieveling Miguel Araujo, die notabene het liefst op zijn favoriete plek speelt, kende Michaël Heylen geen enkele twijfel om zijn handtekening te zetten onder een tweejarig contract bij FC Emmen.

De 28-jarige Belg staat te popelen om zijn tweede avontuur in Drenthe te beginnen. "Ik ben echt heel blij om weer terug te zijn bij deze warme club. Of er iets veranderd is? Nee, eigenlijk niet. Natuurlijk zijn er andere spelers. Maar de staf is hetzelfde en de sfeer ook."

'Ik ga met vertrouwen de concurrentie aan'

Heylen had afgelopen maanden de keuze om terug te keren naar België, maar heel concreet werden die opties niet. "Het is heel simpel. Ik wil zo lang mogelijk op het hoogste niveau spelen en de aanbiedingen die ik kreeg waren van clubs op het tweede plan in België. Ook de (toen mogelijke) contractverlenging van Araujo veranderde zijn mening niet. "Ik heb gedurende mijn periode bij Sparta altijd goed contact gehouden met de trainer en weet hoe hij werkt en hoe zijn gedachtengang is. Hij heeft me verteld dat hij wil werken met drie volwaardige centrale verdedigers en dat de beste twee zullen spelen. En eerlijk gezegd vind ik concurrentie prima. Daar wordt het team sterker van en ik ga vol vertrouwen de concurrentie aan."