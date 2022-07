Jur Vrieling wint dankzij slimmigheidje Grote Prijs CH De Wolden

PAARDENSPORT - Jur Vrieling is met KM Chalcedon winnaar geworden van de Gemeente de Wolden Prijs van CH De Wolden in Veeningen. Dankzij een foutloze en tactisch slim ingedeelde race won hij de Grote Prijs en de bijbehorende 10.000 euro.

Vrieling pakte door een slimmigheidje veel tijdwinst in de barrage. Op weg naar hindernis twee, de RTV Drenthe-steilsprong, vond hij een kortere route binnendoor. Zijn tijd van 43,14 bleek de winnende.

Paul Ripploh kwam als eerste in actie vandaag en reed meteen foutloos met Chevalier de Blue. In de barrage vlogen er echter meerdere de balken af, waarmee een van de favorieten kansloos was voor de zege.