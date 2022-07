PSV trekt portemonnee voor voetbaltalent Tygo Land (16) uit Peize

Het 16-jarige voetbaltalent Tygo Land uit Peize maakt de overstap van SC Heerenveen naar PSV. De Brabantse topclub betaalt naar verluidt een paar ton om de tiener binnen te halen. Land stond nog tot de zomer van 2024 onder contract bij de Friezen.

Technisch manager Ferry de Haan van SC Heerenveen bevestigt het vertrek van de Peizenaar bij Omrop Fryslân . "We zijn heel erg teleurgesteld dat we weer zo'n groot talent moeten laten gaan, maar als de speler zelf graag weg wil, zijn we uiteindelijk tevreden over hoe het is gelopen."

Land was de jongste speler in de clubgeschiedenis van SC Heerenveen die een profcontract ondertekende. Dat gebeurde in april vorig jaar. Land was toen 15 jaar oud, maar wekte drie jaar eerder al de interesse van Ajax en Groningen. Ook PSV meldde zich destijds al.

Op vierjarige leeftijd al interesse

Daarvoor - Land was vier jaar en net begonnen bij vv Peize - werd hij al gescout door FC Groningen, maar daar kon hij niet gelijk terecht. Daardoor lag de weg naar SC Heerenveen open. "Tot m'n achtste bleef ik wel gewoon in Peize spelen en dan trainde ik twee keer per week in Heerenveen met jongens van andere clubs."

SC Heerenveen-jeugdtrainer Niek Westra, die al vroeg kennismaakte met Land, analyseerde eerder bij RTV Drenthe zijn kwaliteiten. "Hij had op jonge leeftijd al een natuurlijk talent om 'verder te denken'. Hij bedacht al wat hij ging doen, voordat hij de bal had gekregen", herinnert hij zich over z'n pupil. "Als je dat niet van Moeder Natuur hebt meegekregen, moet je dat leren. Ik zeg ook altijd: voetbal speel je met je hoofd en voer je uit met je voeten. Hij kon dat al", bewondert hij de jeugdinternational.