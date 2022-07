FC Emmen haalt met Richairo Živković nieuwe spits binnen

De 25-jarige Zivkovic maakte in 2012 op zestienjarige leeftijd zijn debuut in de Eredivisie bij FC Groningen, waar hij sinds 2007 in de jeugdopleiding speelde (daarvoor speelde Zivkovic in de jeugd van FVV Foxhol). In zijn debuutseizoen bij FC Groningen zaten veel scouts op de tribune voor de snelle spits, waaronder Barcelona en Real Madrid. Zivkovic bleef echter in Nederland en tekende in 2014 bij Ajax, dat hem uitleende aan achtereenvolgens Willem II en FC Utrecht.