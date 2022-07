Maike van der Duin kan kopgroep niet volgen en wordt vijfde in tweede Tour-etappe

WIELRENNEN - Maike van der Duin uit Assen is in de tweede etappe van de Tour de France Femmes, de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, als vijfde geëindigd. Ze zat in een kopgroep, die ze in de laatste kilometer moest laten gaan.

De tweede etappe stond in het teken van de wind. Van tevoren werd gewaarschuwd voor waaiers in de relatief vlakke rit. Lang leek het daar niet op, maar met nog 15 kilometer te gaan zijn die er toch en valt het hele peloton uiteen in groepen. Dat was ongunstig voor Van der Duin, die zo'n 10 kilometer eerder in de aanval ging. Door de waaiers ging het tempo omhoog en werd ze ingelopen.