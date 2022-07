Nieuwelingen moet Hurry-Up gogme bijbrengen

HANDBAL - Met meer ervaring en zo gogme in de opbouwrij wil trainer/coach Joop Fiege van Hurry-Up uit Zwartemeer aankomend jaar in de BENE-League een grotere rol gaan spelen. Dat is na de eerste training van het nieuwe seizoen duidelijk.

Alle vier aanwinsten lieten zich vanavond tijdens de start van de voorbereiding zien: de Hongaarse rechteropbouwer Daniél Tako, Wouter Pronk, Nicolai Schoemaker uit Denemarken en oud-international Patrick Miedema. Drie nieuwelingen zijn de 25 al een tijdje gepasseerd.

Het spel lezen

"Dat is redelijk bewust", geeft Fiege toe. "We hebben de afgelopen jaren de juiste keuze niet altijd gemaakt. We hebben het vaak gehad over gogme, dat soort termen. Ik denk dat we nu een aantal jongens erbij hebben die het spel goed kunnen lezen waardoor we beter worden."

Miedema is zo'n speler. Na tien jaar in Duitsland bij HSG Nordhorn-Lingen terug in eigen land. "Mijn rol bij deze club is niet heel anders dan de voorgaande jaren. Misschien probeer ik iets meer ervaring over te brengen op mijn teamgenoten", is Miedema bescheiden. Sinds zijn gang naar Duitsland woont hij in Emmen en zo is de transfer naar Hurry-Up op gang gekomen.

Vooral veel plezier